Товарооборот рыбной продукции РФ и Китая за восемь месяцев вырос на 75%

Показатель составил 755 тыс. тонн

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Объем товарооборота рыбной продукции между Россией и Китаем в январе - августе 2023 года увеличился в натуральном выражении на 75% (в денежном - на 39%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 755 тыс. тонн. Об этом сообщило Росрыболовство.

"Объем товарооборота рыбной продукции между Россией и Китаем за период с января по август (8 месяцев) 2023 года достиг 755 тыс. тонн продукции общей стоимостью почти $1,6 млрд. Рост в натуральном выражении составил 75%, в денежном - 39% к уровню аналогичного периода 2022 года", - говорится в сообщении.

Экспорт рыбной продукции в Китай за январь - август 2023 составил 716 тыс. тонн общей стоимостью $1,38 млрд, что почти на 78,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Лидирующие позиции в структуре экспорта заняли минтай (более 60% от общего объема), сельдь (около 14%), рыбная мука и крабы. Самые "денежные" товары - крабы (более $500 млн) и минтай ($470 млн).

Объем импорта рыбной продукции из Китая по итогам восьми месяцев текущего года составил 38 тыс. тонн общей стоимостью $215 млн, что на 23% больше показателя за аналогичный период годом ранее. В структуре импорта ракообразные и моллюски занимают около 25% от общего объема, мороженая рыба - также почти 25%, консервированная продукция из рыбы и моллюсков - 22%, сообщает ведомство.

При этом самой "дорогой" индивидуальной позицией импорта является икра осетровых (6,5 тонн общей стоимостью $1,2 млн, цена за тонну $194,7 тыс.). Самой "денежной" позицией импорта является угорь (порядка 2 тыс. тонн общей стоимостью $25 млн).