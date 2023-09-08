Додон призвал власти Молдавии добиваться снижения цен, а не бороться с пропагандой

Бывший президент страны привел данные, что заявленное правительством и Национальным банком Молдавии снижение инфляции в стране не привело к снижению цен на продукты питания и другие товары для населения

КИШИНЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Граждане Молдавии ждут от правительства снижения цен на хлеб и другие продукты, а не создания центра по борьбе с пропагандой "Патриот". Об этом заявил бывший президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон, отвечая на вопросы журналистов в ходе прямого эфира, который транслировался в социальных сетях.

"Правительство должно не искать иголку в стоге сена, не создавать центр "Патриот", а заняться ценой на хлеб и другими важными вопросами. Люди этого от вас ждут", - сказал Додон, который в прошлом занимал также должность вице-премьера по экономике. Он привел данные, что заявленное правительством и Национальным банком Молдавии снижение инфляции в стране не привело к снижению цен на продукты питания и другие товары для населения.

"С ценами на некоторые товары и вовсе сложилась очень странная ситуация. Например, хлеб, который за последние два года существенно подорожал на 30-35%. За этот же период времени пшеница стала на 19% дешевле. Почему хлеб не становится дешевле?" - задался вопросом бывший глава государства.

Летом 2022 года в Молдавии начались массовые протесты, участники которых требуют отставки президента Майи Санду и правительства, сформированного ее правящей Партией действия и солидарности, досрочных выборов в парламент. Они обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. Уровень инфляции в стране в 2022 году превысил 30%, тарифы на газ за два года выросли в семь раз, а электроэнергия подорожала в три раза.

Со своей стороны Санду обвинила организаторов протестов в подготовке государственного переворота, спецназ полиции силой разогнал палаточный городок протестующих, который находился в центре города, были закрыты телеканалы оппозиции, против ее лидеров возбуждены уголовные дела. По предложению Санду в стране создан центр информационного противодействия "Патриот", который займется борьбой с дезинформацией на национальном уровне. По ее словам, его работа будет направлена против России, которую власти республики обвинили в информационных атаках, а также "изменников родины", блокирующих курс на евроинтеграцию.