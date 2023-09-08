8 сентября, 09:42,
обновлено 8 сентября, 09:54

Активы Volvo передали российскому инвестору

JONAS ROOSENS/ Belga/ Sipa USA via Reuters Connect
© JONAS ROOSENS/ Belga/ Sipa USA via Reuters Connect

Ведется работа по перезапуску производства в Калуге с привлечением отечественного партнера, сообщили в Минпромторге

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Активы шведского автоконцерна Volvo в РФ переданы российскому инвестору, ведется работа по перезапуску производства в Калуге с привлечением отечественного партнера. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

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"Активы автоконцерна Volvo в России были переданы российскому инвестору. Минпромторгом России совместно с новым собственником также определен отечественный партнер для дальнейшего развития производства на калужской площадке концерна, продолжается работа по ее скорейшему перезапуску", - рассказали в министерстве.

В феврале шведская газета Dagens Industri написала, что производитель грузовиков Volvo временно прекращает производство и продажи авто в России. Как заявили в Volvo Car Russia, импорт новых автомобилей Volvo в Россию приостановлен, но компания продолжит оказывать гарантийное обслуживание.

Завод Volvo Group в Калуге открылся в январе 2009 года. Проектная мощность завода составляет 15 тыс. автомобилей в год. В соответствии с приказом Минпромторга РФ продукция, произведенная на заводе Volvo в Калуге, признана отечественной и внесена в утвержденный перечень автотранспортных средств и коммунальной техники для закупки субъектами РФ с использованием субсидий. 

Теги:
ШвецияРоссия
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