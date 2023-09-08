8 сентября, 09:45,
обновлено 8 сентября, 10:01

ЦБ сообщил о продолжении наращивания банками портфелей корпоративных кредитов

В краткосрочной перспективе возросшие кредитные ставки будут сдерживать кредитную активность в корпоративном сегменте, отметил регулятор

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российские банки в августе, по предварительным данным, продолжили наращивать корпоративное кредитование, в дальнейшем кредитная активность в этом сегменте будет сдерживаться ростом ставок. Об этом говорится в материалах Банка России, опубликованных на сайте регулятора.

"По предварительным данным, в августе рост корпоративного кредитования продолжился. В краткосрочной перспективе возросшие кредитные ставки будут сдерживать кредитную активность в корпоративном сегменте", - отмечается в документе.

При этом, согласно предварительным данным, во второй половине августа банки уже скорректировали ставки предложения кредитных ресурсов для корпоративных и розничных клиентов.

Банк России 15 августа на внеочередном заседании совета директоров принял решение повысить ключевую ставку до 12% с 8,5% годовых. Такое решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности, пояснили в ЦБ. 

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