ЦБ сообщил о росте объема наличных в обращении на 0,2 трлн рублей в августе

При этом в конце месяца рост спроса на наличные несколько замедлился, отметил регулятор

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Объем наличных денег в обращении в августе вырос на 0,2 трлн рублей, при этом в конце месяца рост спроса на наличные несколько замедлился. Об этом говорится в материалах Банка России.

"Объем наличных денег в обращении в августе увеличился на 0,2 трлн рублей. При этом в конце месяца рост спроса на наличные несколько замедлился. Банк России учитывает динамику наличных денег при определении параметров своих основных аукционов с банками", - отмечается в материалах регулятора.

В июле, как сообщалось, по данным ЦБ РФ, спрос на наличные деньги привел к оттоку из банков 0,4 трлн рублей.

Рост объема наличных в обращении в мае - июне 2023 года, как ранее отмечал регулятор, был выше сезонных значений, характерных для этого периода, и составил 0,7 трлн рублей. На отклонение мог повлиять возможный дополнительный спрос на наличные в новых регионах РФ, поясняли тогда в Банке России.