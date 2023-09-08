ЦБ сообщил, что банки в августе продолжили наращивать потребкредитование

По данным регулятора, в июле годовой прирост розничного кредитного портфеля банков составил 18,8% против 17,8% в июне

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российские банки в августе продолжили наращивать розничное кредитование на фоне высокого спроса на ипотеку, следует из материалов Банка России.

"По оперативным данным, в августе наращивание розничного кредитования продолжилось, в основном за счет долгосрочного сегмента. Этому способствовало сохранение высокого спроса на ипотеку", - говорится в материалах.

По данным ЦБ, в июле годовой прирост розничного кредитного портфеля банков РФ составил 18,8% против 17,8% в июне.

Прогноз кредитной активности

Регулятор отметил, что до конца 2023 года можно ожидать снижения кредитной активности в связи с ростом кредитных ставок и ужесточением макропруденциальных мер в части надбавок к коэффициентам риска по потребительским и ипотечным кредитам, а также за счет макропруденциальных лимитов по необеспеченным кредитам.

"При этом льготные ипотечные программы, вероятно, продолжат оказывать поддержку динамике ипотечного портфеля, но степень этой поддержки будет ограничиваться планируемым пересмотром параметров льготной ипотеки", - указал ЦБ.