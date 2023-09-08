Из Новокузнецка в Дубай планируется запустить прямые рейсы

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отметил, что сотрудничество с ОАЭ будет продолжено

КЕМЕРОВО, 8 сентября. /ТАСС/. Прямые авиарейсы могут связать Дубай (ОАЭ) и Новокузнецк, соответствующий протокол о намерениях подписан в Кемеровской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Губернатор Сергей Цивилев и руководитель Группы компаний National Pulse Мохаммед Бин Мархан Аль-Кетби (ОАЭ) подписали протокол о намерениях по развитию торгово-экономического сотрудничества между Кузбассом и группой компаний National pulse. Стратегически важные для региона вопросы: запуск прямого авиасообщения Дубай - Новокузнецк, развитие туристического потенциала спортивно-туристического комплекса "Шерегеш", открытие представительства Кузбасса в Объединенных Арабских Эмиратах", - говорится в сообщении.

По словам Цивилева, сотрудничество с ОАЭ будет продолжено. "Президенты наших стран на площадке Петербургского международного экономического форума в этом году отметили, что отношения между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами складываются успешно. Кузбасс будет развивать сотрудничество с ОАЭ. Будем продолжать совместную работу на благо обоих государств", - привели слова Цивилева в пресс-службе.

Так, стороны планируют развивать торгово-экономическое сотрудничество, а также способствовать выходу кемеровских компаний на восточный рынок. Со стороны представителей National Pulse заверили, что организациям Кузбасса будет оказываться помощь в решении вопросов логистики.