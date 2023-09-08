"Камаз" намерен установить водородную АЗС в Набережных Челнах для проекта водоробуса

В 2024 году компания планирует представить водоробус с запасом хода 250 км

ТАСС, 8 сентября. ПАО "Камаз" начнет тестовую эксплуатацию водоробуса в Набережных Челнах, утверждено место расположения водородной заправочной станции в городе. Следующая станция планируется в Казани, сообщил главный конструктор энергетических систем Центра электроники и элементов питания предприятия Семен Корнилов на сессии Международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" в Казани.

"Мы уже утвердили место расположения [водородной] заправочной станции в городе Набережные Челны, соответственно, мы дадим старт этой истории с нашего города. По следующей заправочной станции в наших планах Казань", - сказал Корнилов.

В вопросе инфраструктуры для транспорта на водороде предприятие работает с Росатомом. В России нет водородных заправок, кроме опытной в Черноголовке Московской области, напомнил представитель компании. Также в 2024 году "Камаз" представит водоробус следующего поколения с запасом хода 250 км. Он рассчитан на 76 пассажиров.

Первый российско-китайский форум "Ростки" проходит в Казани 7-8 сентября 2023 года, в его работе принимают участие более 5,5 тыс. представителей 24 стран и 57 регионов России. Деловые мероприятия форума дополнят соответствующие культурная и спортивная программы. ТАСС является генеральным информационным агентством международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество".