В Свердловской области расширили перечень льгот для малого бизнеса по аренде госимущества

В частности, они смогут получить на льготных условиях земельный участок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. В Свердловской области расширили перечень льгот по аренде государственного имущества для предпринимателей региона, сообщили журналистам в областном департаменте информационной политики.

"Согласно изменениям, внесенным в программу управления государственной собственностью Свердловской области по решению главы региона, в перечень имущества, предназначенного для передачи в пользование предпринимателям и самозанятым, теперь включены также земельные участки. В новом порядке четко регламентированы процедуры получения имущества в безвозмездное пользование, что делает имущественную поддержку доступнее", - говорится в сообщении.

Кроме того, теперь снижение арендной ставки на 30% в отношении госимущества региона станет возможным для всех без исключения субъектов малого и среднего бизнеса. "Если предприниматели реализуют социально значимые и иные приоритетные виды деятельности, то для них возможно снижение арендной платы на 50, 70 и 90%", - отметили в департаменте. Помимо этого, теперь возможна аренда областного имущества по сниженной цене без проведения торгов и без получения согласия федерального антимонопольного органа.

"Новые льготные виды имущественной поддержки позволят обеспечить решение задач, поставленных губернатором Евгением Куйвашевым, по повышению доступности для бизнеса мер поддержки на региональном уровне, созданию необходимых условий для ведения предпринимательской деятельности на территории региона, а также более эффективного вовлечения неиспользуемого областного имущества в хозяйственный оборот", - цитирует департамент заместителя губернатора - министра по управлению госимуществом Свердловской области Алексея Кузнецова.

Ранее малые и средние предприниматели региона получили преимущественное право на приобретение движимого госимущества, находящего у них в аренде. Соответствующий закон приняли в феврале 2023 года депутаты законодательного собрания.