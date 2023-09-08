На выставке "Иннопром" в Казахстане обсудят вопросы логистики и технологического развития

Она состоится 25-27 сентября

АСТАНА, 8 сентября. /ТАСС/. Участники международной промышленной выставки "Иннопром Казахстан", которая состоится в Астане 25-27 сентября, обсудят вопросы логистики, технологического развития и человеческого капитала. Об этом заявил исполняющий обязанности вице-министра промышленности и строительства Казахстана Ильяс Оспанов в эфире телеканала РБК.

"В этом году мы хотим обсудить логистику для товарооборота, технологическое развитие и человеческий капитал. Обсудить, как в современном мире нужно готовить человеческий капитал, потому что технологии развиваются, и ты просто не успеваешь своих людей готовить к этому", - сказал Оспанов, отвечая на вопрос о том, какие темы планируют обсудить на выставке "Иннопром Казахстан".

По его словам, в мероприятиях выставки кроме ранее приглашенных руководителей правительств трех стран (Казахстана, России и Белоруссии) могут принять участие еще два премьер-министра, которым направлены приглашения. "У нас возможно еще два премьер-министра присоединятся, и будет "Иннопром" с пятью премьер-министрами. Скоро ожидаем подтверждение от наших коллег из Киргизстана и Армении", - пояснил Оспанов.

Ранее пресс-служба Министерства транспорта Казахстана сообщила, что в главной сессии выставки "Иннопром Казахстан", как ожидается, примут участие главы правительств Казахстана, России, Белоруссии и других стран региона, а также руководители деловых ассоциаций и производственных компаний.

Планируется, что в выставке примут участие около 10 тыс. человек из 20 стран. Участники мероприятия обсудят вопросы установления тесных экономических связей со странами Евразийского экономического союза и повышения инвестиционной привлекательности Казахстана. Выставка с участием экспозиций компаний из Казахстана, а также крупнейших компаний из стран ЕАЭС займет более 12 тыс. квадратных метров. Здесь расположатся тематические разделы, посвященные авиационному, транспортному и энергетическому машиностроению, станкостроению, химической промышленности и металлургии.