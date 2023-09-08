Продажи в duty free на Хайнане по новой схеме за последние пять месяцев превысили $197 млн

За это время магазины беспошлинных товаров на острове посетило 731 тыс. покупателей

ХАЙКОУ /Китай/, 8 сентября. /ТАСС/. Объем продаж по новой схеме выдачи товаров в магазинах беспошлинной торговли южной китайской провинции Хайнань за последние пять месяцев превысил 1,4 млрд юаней (около $197 млн). Такие данные таможни города Хайкоу публикует местный информационный ресурс "Наньхайван".

С 1 апреля этого года покупатели получили возможность сразу забирать приобретенный товар в магазинах duty free на острове. До этого можно было лишь получить покупку в пункте выдачи в аэропорту или заказать экспресс-доставку на дом за пределами провинции. Воспользоваться этой опцией могут все, кто посещает остов и у кого есть обратные билеты на самолет или другие виды транспорта.

За последние пять месяцев, согласно официальным данным, магазины беспошлинных товаров на Хайнане посетило 731 тыс. покупателей, которые приобрели 1,63 млн наименований различных товаров. В перечень продукции, которую можно теперь получить прямо в магазинах duty free, вошла косметика, парфюмерия, солнцезащитные очки, одежда, шелковые шарфы, обувь, головные уборы, сумки, сухие смеси для детского питания, кондитерские изделия, бритвенные принадлежности, спортивные товары и ряд других.

Власти Хайнаня приступили к реализации экспериментальной программы по созданию развитой сети duty free в апреле 2011 года. Магазины беспошлинной торговли на острове есть в административном центре провинции - городе Хайкоу, курорте Санья, а также в прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке Хайнаня и в Ваннине. На данный момент на острове насчитывается 12 таких магазинов.

В 2022 году общий объем продаж магазинов duty free на Хайнане составил 48,71 млрд юаней ($6,7 млрд). В 2021 году этот показатель превышал 60 млрд юаней (около $8,3 млрд). В текущем году власти острова рассчитывают выйти на объем продаж в 80 млрд юаней ($11,1 млрд).