8 сентября, 10:17,
обновлено 8 сентября, 10:42

Суд Пермского края постановил истребовать в пользу государства акции "Метафракс кемикалс"

ArtEvent ET/ Shutterstock/ Fotodom
Здание АО "Метафракс кемикалс" в Губахе
© ArtEvent ET/ Shutterstock/ Fotodom

Речь идет об акциях во владении АО "Медиахолдинг" и ОАО "Метафракс трейдинг"

ПЕРМЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Пермского края постановил истребовать в пользу государства из чужого незаконного владения акции АО "Метафракс кемикалс". Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Арбитражный суд Пермского края решил исковое требование заместителя генерального прокурора РФ в интересах Российской Федерации удовлетворить, истребовать в пользу Российской Федерации государственное имущество в виде обыкновенных акций АО "Метафракс кемикалс" в количестве 281 млн 672 тыс. 929 штук из чужого незаконного владения АО "Медиахолдинг", 802 тыс. 299 штук - из чужого незаконного владения ОАО "Метафракс трейдинг", - огласила судья на процессе. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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