Шадаев заявил, что все небольшие поселения Омской области обеспечат связью за три года

Как пояснил врио губернатора региона Виталий Хоценко, в 2023 году сотовая связь появится в 43 населенных пунктах

ОМСК, 8 сентября. /ТАСС/. Все небольшие населенные пункты Омской области обеспечат в течение трех лет сотовой связью. Об этом заявил журналистам министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев по итогам встречи с врио губернатора Виталием Хоценко.

"Стоит очень амбициозная задача - полностью закрыть [по потребности в сотовой связи] в течение трех лет все эти небольшие малочисленные населенные пункты, обеспечить быстрым мобильным интернетом. Мы договорились, что будем для этого использовать комбинированное и федеральное финансирование. Задача - за три года полностью устранить проблему цифрового неравенства в Омской области", - сказал Шадаев.

Хоценко рассказал, что в 2023 году сотовая связь появится в 43 населенных пунктах. "Все, что свыше, будем финансировать в паритете 50 на 50 - федеральный бюджет по линии Минсвязи и региональный бюджет", - уточнил врио губернатора.

По словам Шадаева, ускорить решение проблемы цифрового неравенства позволит установка в каждом населенном пункте базовой станции сотовой связи только одного оператора. При этом абоненты других операторов тоже смогут ее использовать.

В Министерстве цифрового развития и связи Омской области ТАСС уточнили, что в настоящий момент в регионе без сотовой связи остаются 150 поселений с численностью населения от 100 до 500 человек и 228 поселений, где проживают до 100 жителей.