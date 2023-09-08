По словам заместителя министра транспорта РФ Дмитрия Зверева, общий объем составил более 93 млн тонн

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Объем внешнеторговых грузопервозок на восточном направлении вырос на 57% за 7 месяцев 2023 года и составил более 93 млн тонн. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев в рамках форума "Ростки".

"С учетом переориентации грузопотока, произошедшего в 2022 году, развитие перевозок на восточном направлении сейчас для нас является приоритетной задачей. <...> За 7 месяцев 2023 года объем внешнеторговых перевозок грузов через пограничные переходы, с учетом перевозок, естественно, через Монголию, Казахстан, а не только через российско-китайские пункты пропуска и морские порты сообщением КНР, вырос к уровню прошлого года на 57% или на 33,7 млн тонн", - сказал Зверев.

Общий объем, по его словам, составил более 93 млн тонн.

Первый российско-китайский форум "Ростки" проходит в Казани 7-8 сентября 2023 года. Деловые мероприятия форума дополнят соответствующие культурная и спортивная программы. ТАСС является генеральным информационным агентством международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество".