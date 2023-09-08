"Автотор" начал выпуск коммерческих автомобилей с электродвигателями под Калининградом

Для российского рынка эта продукция будет выпускаться под маркой Brock, сообщили в автохолдинге

КАЛИНИНГРАД, 8 сентября. /ТАСС/. Российский автомобильный холдинг "Автотор" приступил к производству мало- и среднетоннажных коммерческих автомобилей с электрической силовой установкой в сотрудничестве с одним из ведущих производителей грузовой техники в Китайской Народной Республике (КНР) - компанией Foton. Об этом сообщила пресс-служба автохолдинга.

"8 сентября 2023 года на производственной площадке завода "Автотор" в поселке Переславское Зеленоградского муниципального района Калининградской области состоялась официальная церемония запуска промышленного производства двух моделей коммерческих автомобилей с электродвигателями. <...> Для российского рынка эта продукция будет выпускаться под маркой Brock", - говорится в сообщении пресс-службы.

На конвейере предприятия одновременно начался выпуск автомобилей Brock 75 (полная масса 7,5 тонны, литий-железно-фосфатный тип батареи емкостью 81 кВт/ч, максимальная мощность двигателя - 115 кВт, пробег на одной зарядке с постоянной скоростью - 300 км, время быстрой зарядки - два часа) и Brock 160 (полная масса 16 тонн, литий-железно-фосфатный тип батареи емкостью 246 кВт/ч, максимальная мощность двигателя 160 кВт, пробег на одной зарядке с постоянной скоростью - 300 км, время быстрой зарядки - два часа). На этапе подготовки мощностей к выпуску автомобилей были проведены модернизация и оснащение производственной линии специальным оборудованием. Общий объем инвестиций "Автотора" в нее превысил 130 млн рублей.

Автомобили подготовлены для оснащения универсальными и специальными надстройками, включая бортовые платформы, фургоны различного назначения, рефрижераторы, автогидроподъемники, мусоровозы, эвакуаторы. Продукция соответствует целям и задачам программы развития электротранспорта в Калининградской области, отмечается в сообщении пресс-службы.

Согласно перспективному плану развития проекта в рамках реализации программы локализации, коммерческие электромобили, производимые на мощностях "Автотор" будут оснащаться аккумуляторными батареями из топливных ячеек, выпуск которых планируется освоить на строящейся гигафабрике отраслевого интегратора госкорпорации "Росатом" компании "Рэнера" в Калининградской области (г. Неман), а также электродвигателями, и другими комплектующими, выпуск которых освоят на предприятиях "Автотор" по производству автокомпонентов с 2024 года.

Об участниках проекта

"Автотор" - один из ведущих российских автопроизводителей. Компания основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. За 26 лет работы предприятиями "Автотора" произведено более 2,5 млн (более 200 моделей) автомобилей всемирно известных брендов.

Компания Foton Motor со штаб-квартирой в Пекине (Китай) была основана 28 августа 1996 года, является одним из ведущих производителей коммерческих автомобилей в мире. Благодаря новой энергетической технологии Foton Motor лидирует в мире, особенно в области электрических и водородных источников питания. За 25 лет компания создала 10 млн коммерческих автомобилей.