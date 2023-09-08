В ЕС сообщили о работе с партнерами над поиском путей возвращения РФ в зерновую сделку

Представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано заявил, что ЕК поддерживает усилия ООН, Турции и других партнеров по возвращению зерновой сделки

БРЮССЕЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Евросоюз работает с международными партнерами над тем, чтобы найти способы возродить зерновую сделку с участием России. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано.

"Конечно, мы работаем с партнерами и поддерживаем их усилия, чтобы найти способы вернуть Россию в зерновую сделку", - сказал он, отвечая на вопрос о том, готова ли Еврокомиссия выполнить требования Москвы для возобновления действия соглашения.

Отвечая на вопрос журналистов о том, в курсе ли была Еврокомиссия о письме генсека ООН в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова относительно зерновой сделки, Стано ответил отрицательно. При этом он подчеркнул, что Еврокомиссия поддерживает усилия ООН, Турции и других партнеров по возвращению зерновой сделки.

Газета Bild со ссылкой на конфиденциальное письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Лаврову от 28 августа сообщила, что ООН готова пойти на все условия российской стороны для возобновления зерновой сделки. По информации издания, в письме Гутерриш предлагает Лаврову "построить соглашение между Секретариатом ООН и Российской Федерацией на основе четырех краеугольных принципов", с помощью которых возможно "восстановить черноморскую инициативу". В статье отмечается, что их "реализация приведет к выполнению всех требований", ранее озвученных российской стороной.