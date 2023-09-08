В Подмосковье собрали более 500 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур

Средняя урожайность составила 41,6 центнера на 1 га

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Свыше 500 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур собрали в Московской области, объем сбора составляет 64% от общего плана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"В Московской области уже собрали более 500 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность составила 41,6 центнера на га. В минувшем году этот показатель составил 39,3 центнера на га. Зерновые и зернобобовые в данный момент убраны с площади более 120 тыс. га", - привели в тексте слова зампреда регионального правительства Георгия Филимонова.

В пресс-службе уточнили, что с площади в 70 тыс. га убраны озимые зерновые - это 84% от общего плана. Валовый сбор составил свыше 310 тыс. т. Яровые зерновые убраны с площади более 42 тыс. га или 46% от плана.