Forbes: состояние Коломойского с начала СВО уменьшилось в 2,5 раза

По данным украинской версии журнала, его активы оценили в $835 млн на начало сентября

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Состояние украинского бизнесмена Игоря Коломойского на начало сентября оценивается в $835 млн, с начала специальной военной операции оно уменьшилось в 2,5 раза. Такую оценку дает украинская версия журнала Forbes.

В издании уточнили, что еще в начале прошлого года состояние бизнесмена оценивалось в $2 млрд.

В конце прошлого года Коломойский потерял статус долларового миллиардера в списке украинской версии журнала Forbes после того, как принадлежавшие ему нефтяные компании "Укрнафта" и "Укртатнафта" были национализированы. Оценка его активов уже тогда снизилась до $850 млн.

2 сентября Коломойскому предъявили обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По данным следствия, в течение 2013-2020 годов бизнесмен вывел за границу более $13 млн, используя инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. В тот же день суд отправил его под стражу на два месяца с правом внесения залога около $13,8 млн. Тогда адвокаты отмечали, что не планируют вносить залог и будут оспаривать решение в апелляционном порядке. Киевский апелляционный суд 6 сентября перенес на 25 сентября рассмотрение апелляции на взятие под стражу Коломойского.

Украинские СМИ и ряд политиков связывают очередной виток преследований Коломойского с предстоящим визитом президента Украины Владимира Зеленского в США, где ему придется отчитываться о ходе борьбы с коррупцией в стране. Украинские СМИ с прошлого года сообщали, что Коломойского лишили гражданства Украины, но официального подтверждения этого так и не поступило. После заседания по мере пресечения 2 сентября местным изданиям сообщили в суде, что бизнесмен представил украинский паспорт, однако нет подтверждений, что он действующий.