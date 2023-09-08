В "Нобель ойл" отказались добровольно платить 25 млн рублей ущерба от разлива в Коми

По словам главы минприроды республики Екатерины Киселевич, проведенная проверка показала, что компания вовремя не оповестила об аварии, не приняла должных мер по ее ликвидации, отсутствовали план действий при ЧС и технические документы на трубопровод

СЫКТЫВКАР, 8 сентября. /ТАСС/. Компания "Нобель ойл" отказалась добровольно возместить ущерб от разлива нефти в реку Колву в Республике Коми, который произошел в июле 2023 года. Минприроды Коми будет добиваться взыскания 25 млн рублей ущерба в суде, сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич.

"Сумма ущерба природе более 25 млн рублей. Нарушитель заплатит. К сожалению, представители компании не приняли наше предложение о добровольном возмещении ущерба, значит, будем добиваться взыскания в судебном порядке", - сообщила министр в своем Telegram-канале.

Как отметила глава минприроды республики, при проверке выявили несколько нарушений природоохранного законодательства: компания вовремя не оповестила об аварии, не приняла должных мер по ее ликвидации, план действий при ЧС также отсутствовал, как и технические документы на трубопровод.

Разгерметизация нефтепровода ООО "Нобель ойл" на Южно-Ошском месторождении в Усинском районе Коми была зафиксирована 1 июля в 500 м от реки Колвы. Нефтесодержащая жидкость по уклону местности попала в реку. При этом информация о разгерметизации трубопровода поступила лишь 2 июля в 16:15, компания заявляла об учениях.

Возбудили уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшего загрязнение окружающей среды. Ущерб лесфонду от нефтеразлива оценен в 25 млн рублей. Ростехнадзор при внеплановой проверке обнаружил нарушения эксплуатации нефтепровода, из-за разгерметизации которого произошел нефтеразлив - отсутствие технической документации, эксплуатация сооружения с отклонениями от требований проектной документации. Работа трубопровода приостановлена на 90 суток.