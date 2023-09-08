Пятизвездочный отель международной сети открыли на месте гостиницы "Спорт" в Москве

В состав комплекса также входят помещения для для проведения конференций и мероприятий и фитнес-клуб со спа-центром

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Пятизвездочный отель международной сети Radisson открылся на месте гостиницы "Спорт", построенной к Олимпиаде 1980 года на юго-западе Москвы. Об этом говорится в сообщении отельной группы.

"Radisson Blu Leninsky Prospect Hotel Moscow - первый отель международной сети премиум-класса на юго-западе Москвы, он насчитывает 164 номера и благодаря расположению рассчитан на пассажиров международного аэропорта "Внуково", - сказала в ходе открытия генеральный менеджер отеля Нина Петридис.

Отель расположен рядом с офисом компании "Новатэк", которая выступила инвестором проекта. Объем инвестиций в проект не раскрывается. Он расположен на пересечении Ленинского проспекта и улицы Кравченко в непосредственной близости от Удальцовских прудов. В состав комплекса также входят помещения для для проведения конференций и мероприятий и фитнес-клуб со спа-центром.

Интерьер гостиницы выполнен в архитектурном стиле, который призван напомнить оформление фильмов 1960-х годов о космосе, однако в дизайне отмечается и влияние архитектурных традиций 1930-х годов, рассказала дизайнер проекта Екатерина Угрюмова. По ее словам, одним из уникальных стилистических приемов интерьера стала стала винтовая латунная лестница в лобби первого этажа. Объект весом в три тонны имеет металлический каркас, был вручную облицован листами латуни на одном из российских предприятий. "Лестница стала полноценным арт-обьектом, заменой интерьерной абстрактной скульптуре", - сказала она.

Гостиница "Спорт" была возведена в Москве по адресу: Ленинский проспект, 90, к Олимпиаде 1980 года для проживания судей и арбитров соревнований. Здание в стиле советского модернизма насчитывало 22 этажа. В 2004 году гостиницу снесли с помощью взрыва, однако позже снос был оспорен в Верховном суде, а участок пустовал до начала постройки отеля.

Radisson Blu входит в состав международной Radisson Hotel Group. В россии под брендом Radisson работает 38 отелей.