Источник: директиву о дивидендах "Ростелекома" за 2022 год согласовывают кабмином

По словам собеседника агентства, она должна поступить в ближайшее время

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Директива правительства РФ о дивидендах "Ростелекома" за 2022 год должна поступить в ближайшее время, она находится на согласовании в кабмине. Об этом сообщил журналистам источник, близкий к совету директоров компании.

"Директива "Ростелекома" на согласовании в правительстве. Планируется [что директива поступит] в ближайшее время, Минфин согласовал", - сказал источник.

В августе сообщалось, что Минцифры РФ поддержало выплату дивидендов "Ростелекомом" за 2022 год в объеме, сопоставимом с объемом за 2021 год.

Акционеры "Ростелекома" в 2022 году утвердили выплату дивидендов по итогам 2021 года на обыкновенные и привилегированные акции на общую сумму 15,9 млрд рублей, что составляет 50% от чистой прибыли по МСФО за предыдущий год.

Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в середине марта сообщал, что компания приступила к разработке новой стратегии, поскольку цели нынешней стратегии будут выполнены раньше, чем планировалось. По его словам, в рамках разработки стратегии будет прорабатываться и новая дивидендная политика.