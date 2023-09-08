Дефицит бюджета РФ в январе - августе предварительно составил 2,36 трлн рублей

Объем расходов бюджета РФ за восемь месяцев предварительно достиг 19,351 трлн рублей

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета, согласно предварительной оценке Минфина РФ, в январе - августе 2023 года предварительно составил 2,36 трлн рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте Минфина.

"По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе - августе 2023 года составил 16 990 млрд рублей, что на 3,5% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов - как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом - наблюдается устойчивая положительная динамика", - говорится в сообщении.

Объем расходов бюджета РФ за восемь месяцев 2023 года предварительно достиг 19,351 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода 2022 года на 12%. Таким образом, дефицит бюджета составил 2,36 трлн рублей. К началу августа текущего года дефицит бюджета РФ составлял 2,81 трлн рублей.

"В целом, в 2023 году объем расходов федерального бюджета будет формироваться исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете и размера дополнительных ненефтегазовых доходов (в соответствии с нормами бюджетного правила). Это обеспечивает стабильность первичного структурного дефицита на уровне параметров закона о бюджете", - добавили в министерстве.