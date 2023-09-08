Ненефтегазовые доходы бюджета РФ в январе - августе выросли на 24,2%

В Минфине сообщили, что в целом объем и траектория поступления ненефтегазовых доходов по итогам января - августа свидетельствуют о значительном превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Бюджет РФ получил 12,155 трлн рублей ненефтегазовых доходов за январь - август 2023 года. Об этом сообщается в материалах на сайте Минфина.

"Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 12 155 млрд рублей и увеличились на 24,2% год к году. Динамика поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) остается в устойчиво положительной области - в том числе к уровню 2021 года (как менее подверженному статистическим эффектам базы)", - следует из сообщения.

В Минфине отметили, что в целом объем и траектория поступления ненефтегазовых доходов по итогам января - августа 2023 года свидетельствуют о значительном превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете.

По предварительной оценке Минфина в начале августа, ненефтегазовые доходы составили 10,33 трлн рублей и увеличились на 19,8%.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью ТАСС заявил, что ненефтегазовые доходы бюджета РФ по итогам 2023 года превысят план на 1 трлн рублей за счет роста НДС, оборотных налогов и налога на сверхприбыль. Помощник президента РФ Максим Орешкин в авторской колонке для ТАСС отмечал, что сильная экономическая динамика обеспечит сохранение высоких темпов роста ненефтегазовых доходов в дальнейшем.