РЖД возобновили продажу билетов на поезда дальнего следования за 90 суток

Ограничения, связанные с проведением работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле, сняты, уточнили в холдинге

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) возобновил продажу билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Возобновляем продажу билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления. <…> Продажа билетов на поезда, ранее появлявшиеся в продаже только за 45 суток, будет открыта уже завтра, 9 сентября, с 8:00 по московскому времени", - отметили в холдинге.

В РЖД добавили, что все ограничения, связанные с проведением масштабных работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле, сняты.