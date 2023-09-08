В Татарстане намерены создать один из крупнейших в России кластеров микроэлектроники

В планах организовать более 4 тыс. рабочих мест

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Кластер по производству микроэлектроники появится на территории особой экономической зоны "Иннополис" в Татарстане. Под его размещение отведено 60 га земли, сообщил генеральный директор ОЭЗ "Иннополис" Ренат Халимов на пресс-конференции в рамках российско-китайского форума "Ростки" в Казани.

"Сейчас аллоцировано 60 га земли под развитие одного из мощнейших на территории нашей страны кластеров по производству продукции в сфере микроэлектроники, сейчас идут корпоративные юридические процедуры", - отметил Халимов.

По его словам, благодаря реализации проекта компании "Элемент" создадут более 4 тыс. высокотехнологичных рабочих мест.

В июне 2023 года на Петербургском международном экономическом форуме правительство Татарстана подписало соглашение с ГК "Элемент" в сфере разработки высокотехнологичной микроэлектроники.

Первый международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 7-8 сентября. ТАСС является генеральным информационным агентством форума.