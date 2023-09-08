Министр цифрового развития Максут Шадаев отметил, что регион выбрали благодаря развитой IT-сфере

ОМСК, 8 сентября. /ТАСС/. Омская область станет пилотным регионом по внедрению цифровой платформы "Гостех". Об этом сообщил журналистам министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев после встречи с врио губернатора региона Виталием Хоценко.

"Мы сегодня договорились о том, что Омская область будет пилотом ["Гостеха"]. Мы будем внедрять здесь комплекс всех наших передовых разработок и сервисов. [Сроки и финансирование] мы дальше просчитаем и спроектируем, но то, что Омская область будет нашим пилотным регионом, об этом мы договорились", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос ТАСС.

Он отметил, что Омская область была выбрана в качестве пилота благодаря развитой в регионе IT-сфере, это позволит разрабатывать и внедрять самые передовые цифровые технологии. Второй фактор - желание местных властей проводить трансформацию. "Сегодня мы увидели, что желание это есть, оно большое. Область ждут большие цифровые изменения", - отметил министр. Шадаев также поддержал идею создания в Омске центра компетенций "Гостеха".

О "Гостехе"

Положение о "Гостехе" вступило в силу с 1 января 2023 года. Согласно документу, предусматривается создание каталога цифровых продуктов платформы, а также унификация механизмов информационной безопасности. Решить использовать "Гостех" могут органы местного управления, госпредприятия, госкорпорации и госкомпании, если более 50% их акций принадлежит государству.

Платформа разработана для сокращения сроков создания, развития государственных информационных систем, повышения эффективности и результативности процессов по их созданию и развитию, а также в целях поддержки разработок отечественных решений в области IT.

Оператор платформы "Гостех" - Минцифры. По решению министерства эти функции могут быть переданы определяемому им государственному учреждению.