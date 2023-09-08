Wildberries выплатит за поврежденные от ливня товары 13,6 млн рублей

Денежные компенсации начнут поступать на счета владельцев продукции с 11 сентября, сообщила компания

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries с 11 сентября начнет выплачивать компенсации за поврежденные на складе в Электростали товары, сумма выплат составит 13,6 млн рублей, говорится в сообщении компании.

"Онлайн-платформа завершила инвентаризацию поврежденных 20 августа товаров на складе в Электростали. С 11 сентября Wildberries начнет выплачивать владельцам товаров компенсации за поврежденную продукцию, которая складывается из розничной стоимости товара за вычетом услуг онлайн-платформы. Общая сумма выплат составит 13,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Детализация выплат будет представлена продавцам в еженедельном отчете за период с 4 по 10 сентября.

Wildberries 20 августа сообщила, что на складе компании в Электростали сильный ливень повредил крышу, в результате чего вода попала внутрь на площадь порядка 500 кв. м. Сотрудники были эвакуированы, пострадавших нет. Компания указывала, что на объекте начались восстановительные работы, склад продолжает работу в стандартном режиме.