Минцифры планирует выдавать IT-гранты заказчикам импортозамещающих разработок

Как заявил глава ведомства Максут Шадаев, "заказчик должен в конце проекта продемонстрировать реальное внедрение"

ОМСК, 8 сентября. /ТАСС/. Минцифры РФ планирует выдавать IТ-гранты заказчикам импортозамещающих разработок, а не разработчикам. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев на встрече с представителями IТ-сообщества Омской области.

"Для нас сейчас самым перспективным вариантов является выдача грантов крупным заказчиками под комплексные большие проекты, связанные с замещением зарубежных решений. <…> Заказчик должен в конце проекта продемонстрировать реальное внедрение, заменить зарубежный продукт, построить технологию. <…> Нам кажется, что это более перспективный механизм", - сказал Шадаев.

Он отметил, что министерство не всегда может объективно оценить перспективность претендующих на грант решений. "Обещания, что это классная технология, она завоюет долю рынка. Но есть определенная вероятность, что этого не случится. Заказчик же у тебя точно должен внедрить технологию", - считает министр.

Заказчик должен сам проводить экспертизу предлагаемых решений и делать выбор. "Деньги мы дадим только при условии, что он привлекает внешнюю, не связанную с ним компанию, чтобы у нас дочерние ресурсы не приходили", - пояснил глава Минцифры. При этом заказчик в случае, если разработка не внедрена, должен будет вернуть государству средства.

По словам Шадаева, крупные предприятия-заказчики готовы взять на себя большую долю софинансирования. "Если мы даем 50%, иногда они готовы больше закрывать. И мы имеем дело с понятным заказчиком, с понятными большими проектами", - заключил он.

Минцифры РФ 17 июля объявило, что до 1 сентября приостановит выдачу новых грантов на разработки в сфере IT, а также проведет независимый аудит компетенций сотрудников Российского фонда развития информационных технологий. 6 сентября Шадаев рассказал, что завершить аудит планируется до конца сентября - середины октября.