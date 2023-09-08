Лавров назвал враньем заявления Запада, что события на Украине привели к энергокризису

Министр иностранных дел России отметил, что проблема заключается в форсированном европейцами в первую очередь и американцами энергетическим перехода, в отказе от инвестиций в нефть и газ

ДАККА, 8 сентября. /ТАСС/. Заявления Запада о том, что причиной энергетического кризиса стали события на Украине, являются враньем. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с представителями бангладешской ассоциации выпускников советских и российских вузов в посольстве РФ в республике.

Лавров указал, что проблема заключается в форсированном европейцами в первую очередь и американцами энергетическим перехода, в отказе от инвестиций в нефть и газ. "Немцы вообще от атомной энергии отказались - это глупость огромная, и всячески полагались на ветер, воду, солнце, возобновляемые источники энергии, сами сократили закупки российского газа, нефти, - продолжил министр. - Но солнце светило нечасто, приливы были слабые, ветер дул тихо, а инвестиции в продвинутые формы добычи газа и нефти сократились, поэтому был кризис. А когда они пытаются всем сказать, что война на Украине стала причиной энергокризиса, - это вранье".