"Казтрансойл" с начала года в 12 раз увеличил экспорт нефти в направлении порта Баку

Он составил 2,164 млн тонн

АСТАНА, 8 сентября. /ТАСС/. Национальный оператор Казахстана по магистральному нефтепроводу "Казтрансойл" за 8 месяцев 2023 года года в 12 раз увеличил поставки нефти в направлении трубопровода Баку - Тбилиси - Джейхан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, объем транспортировки казахстанской нефти из порта Актау на экспорт за 8 месяцев 2023 года составил 2,164 млн тонн, что на 759 тыс. тонн, или на 54%, больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, 520 тыс. тонн отправлено с месторождения Тенгиз, 252 тыс. тонн - с месторождения Дунга, 1,385 млн тонн - c месторождений полуострова Бузачи и 7 тыс. тонн - с месторождения Кашаган.

"Увеличение объема транспортировки казахстанской нефти на экспорт из порта Актау обусловлено ростом объема сырья, отгружаемого по направлению порта Баку, с 69 тыс. тонн до 838 тыс. тонн, что в 12 раз больше, чем в аналогичном периоде 2022 года", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, в отчетном периоде из порта Актау по направлению порта Махачкала отгружено 1,327 млн тонн нефти.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в 2022 году поручил увеличить транспортировку нефти по Транскаспийскому коридору. В соответствии с данным поручением национальная компания "Казмунайгаз" и государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR заключили соглашение, предусматривающее транспортировку 1,5 млн тонн нефти с месторождения Тенгиз в год в направлении нефтепровода Баку - Тбилиси - Джейхан.

АО "Казтрансойл" - национальный оператор нефтепроводов Казахстана. Входит в группу АО "Национальная компания "Казмунайгаз". Владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км. Транспортирует нефть на казахстанские нефтеперерабатывающие заводы и на экспорт.