Биржевая цена летнего дизеля впервые поднялась выше 70 тыс. рублей за тонну

Его стоимость за день выросла на 1,37%

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Биржевая стоимость летнего дизельного топлива в европейской части России по итогам торгов в пятницу впервые превысила 70 тыс. рублей за тонну, вновь обновив исторический максимум. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена летнего дизеля выросла за день на 1,37%, до 70,071 тыс. рублей за тонну, что является новым рекордным уровнем. Стоимость бензина Аи-92 также достигла нового исторического максимума - она увеличилась на 1,09%, до 66,942 тыс. рублей за тонну.

Бензин Аи-95 немного подешевел впервые с 21 августа - на 0,1%, до 76,797 тыс. рублей за тонну. До этого его цена держалась на рекордном уровне более двух недель.

Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) и топочного мазута уменьшилась после того, как накануне, 7 сентября, обновила рекорды. Так, авиакеросин подешевел на 0,64%, до 71,263 тыс. рублей за тонну, а топочный мазут - на 0,01%, до 35,931 тыс. рублей за тонну.

Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) снизилась на 3,76%, до 29,166 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подешевел на 5,29%, до 24,395 тыс. рублей за тонну.