Рейсами Red Sea Airlines из Египта должны были вылететь около 480 российских туристов

Авиакомпания приостановила полеты в Москву по 17 сентября

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Около 480 клиентов туроператора "Интурист" должны были вылететь из Египта рейсами египетской авиакомпании Red Sea Airlines, они продолжат отдых в плановом режиме, а по его окончании для них организуют вылет в Россию на рейсах других авиакомпаний. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Сейчас на отдыхе в Египте находятся около 480 туристов "Интуриста", которые должны вылетать рейсами Red Sea Airlines в последующие дни. Они продолжат свой отдых в плановом режиме, им по окончании туров будет организован вылет в Россию на рейсах других авиакомпаний, вопросы будут решаться с каждым в индивидуальном порядке", - говорится в сообщении.

По данным "Интуриста", из-за отмены рейса Red Sea Airlines 8 сентября не смогли вылететь в Россию около 180 туристов. Все они будут направлены в отель. Как напомнили в АТОР, сейчас при координации Росавиации определяется российская авиакомпания, которая предоставит борт для вывозного рейса этих туристов.

"Туристам, которые хотят самостоятельно приобрести билеты для вылета из Египта в Россию или из России в Египет рейсами других авиакомпаний, следует связаться с туроператором для согласования и последующего возмещения этих дополнительных расходов", - отметили в "Интуристе".

Компания оценивает целесообразность дальнейшего продолжения полетной программы на Red Sea Airlines в Шарм-эш-Шейх.

Ранее Росавиация сообщила, что Red Sea Airlines уведомила ведомство о приостановке полетов в Москву на период с 8 по 17 сентября 2023 года. По данным ведомства, пассажиры рейсов египетской авиакомпании - клиенты туроператора "Интурист". Росавиация в ближайшее время проведет оперативное совещание для обеспечения перевозки российских туристов, которые находятся в Шарм-эш-Шейхе и планируют перелет в Египет рейсами авиакомпании, отметили там.