Bloomberg: G20 в коммюнике призовет к скоординированной макроэкономической политике

По информации агентства, лидеры стран Группы двадцати планируют заявить, что неопределенность в отношении экономических перспектив остается высокой

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Лидеры стран Группы двадцати (G20) в итоговом коммюнике саммита намерены призвать к скоординированной макроэкономической политике. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, лидеры стран G20 планируют заявить, что неопределенность в отношении экономических перспектив остается высокой. Они считают глобальный экономический рост неравномерным и находящимся ниже долгосрочного среднего уровня, что усиливает необходимость в хорошо скоординированной макроэкономической политике для поддержки роста, пишет агентство. Лидеры также планируют заявить, что центральные банки G20 по-прежнему твердо привержены достижению ценовой стабильности, утверждает Bloomberg.

Также отмечается, что почти весь текст коммюнике согласован, за исключением раздела, посвященного украинскому конфликту, сообщили агентству источники.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран G20 и еще девяти государств (Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура). Российскую делегацию в Индии возглавит глава МИД Сергей Лавров.