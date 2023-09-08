Совокупный убыток ОВК по МСФО за 2022 год вырос более чем в пять раз

Показатель составил 22,4 млрд рублей

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Совокупный убыток Научно-производственной корпорации "Объединенная вагонная компания" (ОВК) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2022 год вырос в 5,4 раза по сравнению с показателем 2021 года и составил 22,4 млрд рублей, следует из отчетности компании.

Убыток ОВК за 2022 год вырос почти в три раза - до 18,769 млрд рублей. Убыток компании до налогообложения вырос в 2,4 раза и составил 16,38 млрд рублей.

Выручка ОВК в 2022 году снизилась на 39,82% к показателю 2022 года и составила 41,9 млрд рублей.

Ранее ОВК сообщила, что чистый убыток компании по МСФО за I полугодие 2023 года снизился на 74% по отношению к аналогичному показателю 2022 года и составил 2,9 млрд рублей. Выручка ОВК за январь - июнь 2023 года увеличилась на 23% к показателю 2022 года и составила 33,8 млрд рублей.

ОВК - крупнейший производитель грузовых вагонов в России.