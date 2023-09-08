В Минфине рассказали о расходах бюджета на нацпроекты

Они составили 1,819 трлн руб.

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета РФ на национальные проекты на 1 сентября предварительно составили 1,819 трлн руб., или 63,4 % от плановых бюджетных назначений, сообщается в Telegram-канале Минфина РФ.

По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 сентября 2023 года составило 1,819 трлн руб., или 63,4 % от плановых бюджетных назначений", - говорится в сообщении.

Наиболее высокие показатели исполнения отмечены у нацпроектов "Наука и университеты" (79,6%), "Культура" (76,9%), "Демография" (72,6%). Уровень исполнения нацпроекта "Производительность труда" составил 61,7%, а нацпроекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть)" - 60,3%.

В новость внесена правка (16:15 мск) - исправлен показатель расходов бюджета, правильно - 1,819 трлн руб.