Путин участвует в церемонии открытия участка трассы М-12 в Нижегородской области

Общая протяженность участка от Москвы и Арзамаса составляет 415 км

АРЗАМАС, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принимает участие в открытии участка трассы М-12, который связал Москву с Арзамасом (Нижегородская область).

В 2022 году было запущено движение по 107 км дороги в Московской и Владимирской областях. Сейчас оно открывается на следующих 308 км. Таким образом, общая протяженность участка от Москвы и Арзамаса составляет 415 км.

Магистраль соединяет четыре региона - Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. Она позволяет разгрузить дорожную сеть городов - Балашихи, Люберец, Железнодорожного, Электростали, отвести поток грузового транзитного транспорта от Покрова во Владимирской области, где наблюдаются крупные заторы движения, соединить Муром и Владимир.

В декабре 2023 года планируется завершить строительство участка до Казани. Время в пути между этими двумя городами сократится с 12 до 6,5 часа. Трасса свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", ЦКАД). В 2024 году ее продлят до Екатеринбурга, а в 2025 - до Тюмени. М-12 ("Восток") станет частью международного транспортного коридора "Россия", который является одним из главных проектов по развитию дорожной инфраструктуры от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Одновременно с этим - для комплексного развития Московского транспортного узла - в столице открывается участок скоростного диаметра от ул. Лухмановская до трассы М-12 (5,8 км). Он соединит восемь магистралей, улучшит транспортное обслуживание северных и восточных районов Москвы, Люберец и Балашихи.

Также вводится в эксплуатацию Южный обход Арзамаса (протяженность - 9,4 км), который снизит нагрузку на улично-дорожную сеть, будет способствовать развитию туризма в нижегородском и сарово-дивеевском кластерах. Как ожидают власти, открытие этих дорог положительно скажется на социально-экономическом развитии регионов, повысит их туристическую и инвестиционную привлекательность, станет драйвером жилищного, коммерческого и инфраструктурного строительства, позволит создать новые рабочие места. Доехать от Москвы до Арзамаса можно будет вдвое быстрее - за 3,5 часа вместо 7.