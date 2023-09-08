На БелАЭС сообщили о выполнении Минском рекомендаций МАГАТЭ по итогам оценочных миссий

Соответствующие технические решения реализовали на первом энергоблоке и применили на втором, заявил главный инженер Белорусской АЭС Анатолий Бондарь

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело на Белорусской АЭС (БелАЭС) восемь оценочных миссий, полученные рекомендации были выполнены. Об этом сообщил главный инженер БелАЭС Анатолий Бондарь в ходе общественных слушаний по вопросам регулирования безопасности станции в преддверии выдачи лицензии на промышленную эксплуатацию второго энергоблока.

"На станции проведено восемь оценочных миссий МАГАТЭ и четыре партнерских проверки Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции, - цитирует Бондаря пресс-служба Минэнерго республики. - Обеспечена реализация рекомендаций международных экспертов - соответствующие технические решения реализованы на первом энергоблоке и применены на втором".

Белорусская сторона ранее заявляла, что в ходе реализации своей первой ядерной энергетической программы неизменно следует стандартам безопасности МАГАТЭ, принимает многочисленные миссии экспертов. Отмечается, что Белоруссия провела в 2016-2018 годы стресс-тесты на БелАЭС по методологии ЕС с проверкой надежности атомной станции на случай стихийных бедствий, в частности, землетрясений и наводнений. В результате проблем в системе безопасности на АЭС не выявлено. По результатам стресс-тестов был подготовлен Национальный план действий, который обобщил как рекомендации по результатам национальной экспертизы, так и рекомендации экспертов европейской партнерской проверки. Документ содержит 23 пункта со сроками реализации в период 2019-2025 годы.

БелАЭС, расположенная в районе города Островец Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). В июне 2021 года первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию. В настоящее время ведется опытно-промышленная эксплуатация второго энергоблока, который планируется ввести в эксплуатацию осенью.