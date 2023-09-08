Путин пообещал, что дорожное строительство в России будет расширяться

В том числе это касается дальнейшего развития магистрали "Восток", отметил президент

АРЗАМАС /Нижегородская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Россия будет и далее наращивать дорожное строительство, пообещал президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия участка трассы М-12 ("Восток") в Нижегородской области.

"Наши планы в сфере дорожного строительства будут обязательно расширены и, уверен, реализованы в полном объеме. В том числе это касается дальнейшего развития магистрали "Восток", - сказал он.

Путин напомнил, что М-12 предстоит "продлить до Казани, а затем до Екатеринбурга и Тюмени, а в перспективе - и до других регионов России, регионов Сибири и Дальнего Востока".

В пятницу был введен в строй участок трассы от Москвы до нижегородского Арзамаса. В прошлом году было запущено движение по 107 км дороги в Московской и Владимирской областях. Сейчас оно открылось на следующих 308 км. Таким образом, общая протяженность участка от Москвы и Арзамаса составляет 415 км. Доехать из одного города в другой теперь можно вдвое быстрее - за 3,5 часа вместо 7.