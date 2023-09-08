FT: в Британии не смогли найти компании для строительства ветряных электростанций

По данным газеты, компании пожаловались, что установленная властями максимальная цена контрактов не покрывала расходов реализацию строительства

ЛОНДОН, 8 сентября. /ТАСС/. Британское правительство не смогло найти компании, заинтересованные в развитии прибрежных ветряных электростанций из-за растущих расходов на подобные работы. Об этом сообщила газета Financial Times.

По ее информации, ни один из участников организованного правительством аукциона по распределению государственных субсидий не подал заявки на строительство морских ветряных электростанций. Издание называет подобный результат большим ударом для планов Лондона в три раза увеличить мощность системы прибрежных ветряных электростанций - до 50 гигаватт к 2030 году. Это, по оценкам правительства, должно помочь добиться поставленной ранее цели достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

Как пишет Financial Times, компании пожаловались, что установленная властями максимальная цена контрактов не покрывала расходов на реализацию строительства. В связи с этим издание пишет о том, что в июле шведская компания Vattenfall остановила работы, которые она вела у побережья графства Норфолк, заявив, что согласованная в прошлом году с правительством стоимость работ слишком низкая, так как расходы возросли на 40%.