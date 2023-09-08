В Высоцке открыли первый российский зерновой терминал на Балтийском море

Руководство "Порт Высоцкий" ставит задачу перевалить около 1 млн тонн зерна до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Первый на российской Балтике зерновой терминал официально открыли в Высоцке, передает корреспондент ТАСС. Руководство "Порт Высоцкий" рассчитывает на перевалку через терминал около 1 млн тонн зерна до конца 2023 года.

"До конца года мы ставим перед собой задачу перевалить миллион тонн. Мы понимаем, что это первый год эксплуатации. И к оборудованию мы бережно относимся в соответствии с рекомендациями самих производителей. Здесь приходится как плавно разгонять транспортное оборудование, так и бережно относиться к силосному парку, чтобы обеспечить их долговременную и эффективную работу на протяжении многих лет", - сказал член совета директоров "Порт Высоцкий" Андрей Гарнухин на церемонии открытия.

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан подчеркнул, что открытие первой очереди зернового терминала будет способствовать снижению нагрузки на производителей сельхозпродукции. "Это важный момент для Ленобласти, Северо-Западного федерального округа и для развития экономики нашей страны в целом. Теперь производители нашей сельхозпродукции могут напрямую отгружать свою продукция через этот современный порт. В сложный период для нашей страны мы можем сказать, что нас нельзя задавить санкциями", - отметил он.

О планах

По словам председателя совета директоров ООО "Порт Высоцкий" Олега Филатова, в следующем году терминал планирует выйти на проектную мощность в 4 млн тонн. "Только за 2022-2023 сельскохозяйственный год объем экспорта российского зерна на балтийском направлении составил почти 1,8 млн тонн. Мы рассчитываем, что с запуском специализированных терминалов на российской Балтике объем перевалки на северо-западе страны увеличится до 7 млн тонн зерновых ежегодно", - сказал он.

Объем инвестиций в строительство терминала составил 5,85 млрд рублей. В инфраструктуру терминала входят также два причала общей длиной 550 м, оснащенные двумя судопогрузочными машинами, 15 силосов для накопления и хранения зерновых общим объемом до 240 тыс. тонн, а также станция разгрузки вагонов. Глубина акватории порта составляет 12,7 м. Собственная и подъездная железнодорожная инфраструктура рассчитаны на прием полноценных маршрутов вместимостью 68 вагонов-хопперов.

"Ленобласть становится одним из топовых портовых регионов не только России, но и Европы и мира. И очень важно, чтобы у нас были разнообразные терминалы. Есть газовая, нефтяная, минеральная и химическая специализации. Единственное, [чего] не хватало для того, чтобы быть универсальными, - пищевого зернового терминала. Первый специализированный зерновой терминал появился в Ленинградской области, чем мы гордимся. Тем более, что он на сегодняшний день самый современный в России, в Европе и на западе", - сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

"Порт Высоцкий" существует более 20 лет. До недавнего времени он специализировался на перевалке энергетического угля на экспорт в страны Европы и АТР.