Президент отметил, что "глаза боятся, а руки делают"

АРЗАМАС /Нижегородская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил об "огромных, грандиозных" планах по развитию инфраструктуры страны, отметив, что "глаза боятся, а руки делают".

"У нас огромные, грандиозные планы по развитию инфраструктуры страны, это касается не только автомобильных дорог, но инфраструктуры в целом", - сказал он на церемонии открытия участка магистрали М-12 и нескольких связанных дорог.

Глава государства прокомментировал и слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который поделился, что не верил в возведение таких объектов в короткие сроки. "У нас, знаете, в народе есть такая поговорка - глаза боятся, а руки делают. Руки у нас у всех - золотые", - указал Путин.

Президент обратил внимание на то, что для будущего России чрезвычайно важно развитие транспортной инфраструктуры. "С нашей огромной, колоссальной территорией это понятно. За этим прямо по пятам идет развитие экономики по всем направлениям, это не только туризм - все начинает развиваться абсолютно другими темпами при наличии транспортной инфраструктуры", - пояснил глава государства.

В завершение церемонии Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве транспортных магистралей. После выступления глава государства пожал руки дорожным рабочим, которые стояли с ним рядом на церемонии запуска движения.

В прошлом году было запущено движение по 107 км дороги в Московской и Владимирской областях. Сейчас оно открылось на следующих 308 км. Таким образом, общая протяженность участка составляет 415 км. Магистраль соединяет четыре региона - Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. В декабре 2023 года планируется завершить строительство участка до Казани. Время в пути между этими двумя городами сократится с 12 до 6,5 часов.