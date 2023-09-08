В Подмосковье более 21 тыс. га земли обработают от борщевика в 2024 году

Лидерами по обработанным площадям стали Клин, Можайск и Волоколамск

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. План на текущий год по обработке территорий от борщевика Сосновского выполнили в Московской области на 100%. В следующем году работы по борьбе с сорняком планируется провести на 21,5 тыс. га территорий, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"В регионе закончена обработка земель от борщевика Сосновского. В рамках первого этапа обработано 20,3 тыс. га, что составляет 100% от общего плана. Полностью выполнен план и по второму этапу борьбы с борщевиком - обработано свыше 20 тыс. га. В следующем году стоит задача обработать 21,5 тыс. га земли на каждом из этапов", - привели в тексте слова зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.

В пресс-службе рассказали, что в этом году работы прошли в 48 городских округах региона. Лидерами по обработанным площадям стали Клин, Можайск и Волоколамск.

В министерстве напомнили, что борьба с борщевиком Сосновского распространяется не только на муниципальные земли, но и на частные владения. Органы местного самоуправления могут подключиться к работе по уничтожению растения, если этого не сделал владелец, и далее взыскать с собственника расходы.