В Минцифры назвали сроки обеспечения связью участка трассы М-12 от Москвы до Арзамаса

По данным ведомства, по плану он должен быть обеспечен связью до конца года

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Весь участок трассы М-12, связавший Москву и Арзамас, по плану должен быть обеспечен связью до конца года, сообщили ТАСС в Минцифры России. Сейчас покрытие составляет от 40% до 60% в зависимости от оператора связи.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область запустил движение по этому участку трассы. Одновременно с этим в Москве открылся участок скоростного диаметра до М-12.

"Весь участок от Москвы до Арзамаса должен быть обеспечен связью до конца года, как и было запланировано изначально. На данный момент покрытие М-12 составляет от 40% до 60% в зависимости от оператора связи", - рассказали в министерстве.

В Минцифры отметили, что министерство регулярно проводит совещания с операторами и ГК "Автодор" по вопросу обеспечения услуг мобильной связи вдоль трассы. Размещение, запуск станций сотовой связи осуществляется по мере готовности площадок и наличия электропитания, добавили там.