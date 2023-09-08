Захарова предложила главе Евросовета посчитать ущерб для мира от антироссийских санкций

Официальный представитель МИД заявила, что Россия решает проблему голода в мире, в то время как ЕС обеспечивает себя и извлекает выгоду

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель Евросовета Шарль Мишель, рассуждающий о якобы возникающих продовольственных проблемах из-за действий России, мог бы посчитать, какой ущерб всему миру наносят незаконные антироссийские санкции. Об этом написала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание на высказывание Мишеля, который выступил с утверждением, что "более 250 млн человек по всему миру испытывают острую нехватку продуктов питания, и Кремль лишает их столь необходимого продовольствия, преднамеренно атакуя украинские порты". Российский дипломат напомнила главе Евросовета, что ЕС не вспоминал о "голодающих Африки", когда участвовал в атаках на Сирию, Ливию, Югославию, а сам Мишель ни разу не потребовал разблокировать в европейских портах российские удобрения для нуждающихся стран.

"Может, глава Евросовета посчитает, какой ущерб миру нанесли западные незаконные санкции против России? Или просто разучился складывать реальные цифры, занимаясь распространением дезинформации? - отметила Захарова. - Мы уже писали с цифрами и фактами на руках о ситуации с продовольственной безопасностью после прекращения действия зерновой сделки. И о том, как Россия реально решает проблему голода в мире, в то время как ЕС обеспечивает себя и извлекает выгоду".

"Все мысли Запада только о том, как бы побольше срубить с развязанной против России войны и продлить собственное самовозвеличивание", - резюмировала она.