Трассу М-12 оборудовали системой распознавания дорожных инцидентов и безбарьерной оплатой

На дороге также установили 691 видеокамеру с возможностью записи фото и видео и с функцией машинного зрения, отметила замглавы правления "Автодора" по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Трасса М-12 "Восток" оборудована безбарьерной системой взимания платы "Свободный поток", а также системой распознания дорожных инцидентов. Об этом журналистам сообщил гендиректор компании "Единый оператор" Марсель Нигметзянов.

"Весь комплекс аппаратно-программных решений состоит из системы взимания платы "Свободный поток", системы управления дорожным движением, которая включает в себя подсистему метеомониторинга, подсистему выявления инцидентов, подсистему видеоаналитики, подсистему выведения информации и доведения ее до пользователей", - рассказал Нигметзянов.

По словам заместителя председателя правления госкомпании "Автодор" по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации Виктории Эркеновой, всего на трассе М-12 установлена 691 видеокамера с возможностью записи фото и видео и с функцией машинного зрения. Это позволяет в режиме реального времени выявлять такие инциденты, как выход человека на проезжую часть, остановку транспортного средства или движение задним ходом. Кроме того, трасса оборудована 637 детекторами, которые фиксируют факт проезда автомобиля и такие параметры, как скорость, направление движения, тип, положение на полосе.

"Пользователь, когда въезжает на автомобильную дорогу, - мы видим, где он едет. Соответственно, мы видим возможные остановки, инциденты, которые происходят на автомобильной дороге. <…> Таким образом, [можем] заблаговременно проинформировать пользователя об остановке, об инциденте, произошедшем впереди, и о смене, например, полосы для того, чтобы он смог заблаговременно выбрать скорость и время перестроения", - пояснил Нигметзянов.

Также на трассе М-12 будут курсировать экипажи аварийных комиссаров, которые в случае непредвиденных ситуаций окажут необходимую помощь водителю.

Благодаря применению таких технологий на дороге, количество ДТП может быть снижено в полтора-два раза.

Система "Свободный поток", которая применяется на трассе М-12, позволяет безостановочно проезжать автомобилям под рамками контроля. Она осуществляет фиксацию проезда по государственному регистрационному номеру транспортного средства или по транспондеру. Оплатить проезд по госномеру необходимо в течение пяти дней, в дальнейшем начисляется штраф. Всего от Москвы до Арзамаса установлены 10 рамок взимания платы "Свободный поток".