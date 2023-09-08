Путин доволен скоростью строительства трассы М-12

Президент отметил, что строители работают с опережением сроков

АРЗАМАС /Нижегородская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Строители трассы М-12 ("Восток"), которая вскоре свяжет Москву и Казань, работают с опережением сроков и отлично справляются со своей работой, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия участка этой магистрали и нескольких связанных дорог.

"Я хочу сказать спасибо всем, кто вложил свой труд, талант в создание этих объектов. Особая признательность за работу с опережением графика специалистам, которые ведут строительство трассы "Восток". Знаю, что объем стоящих перед ними задач и уровень сложности очень высокий, и с этими масштабными задачами коллективы справляются на отлично", - сказал глава государства.

Путин отметил, что благодаря профессионализму работников частью трассы стали "без преувеличения уникальные сооружения". В их числе президент назвал мост через Оку около Мурома. "Его длина почти 1 тыс. 400 метров, и это первый мост с вантовой системой, разработанной и сертифицированной целиком в России", - описал сооружение он.

В целом, продолжил глава государства, сегодня Россия делает еще один значимый шаг в модернизации и расширении сети федеральных дорог, в повышении связанности территорий. "От таких качественных, современных автомагистралей, от эффективных маршрутных, транспортных узлов во многом зависит укрепление национальной экономики и промышленности, а в конечном итоге качество жизни наших граждан, рост деловой и туристической активности", - подчеркнул он.

Новые участки дорог

Путин обратил внимание на значение всех открываемых 8 сентября дорог. Так, участок трассы М-12 от Москвы до нижегородского Арзамаса позволит "ощутимо, в два раза сократить время в пути между городами". Новый отрезок Московского скоростного диаметра, который вводится в строй на востоке столицы, "насквозь через мегаполис соединит трассу М-12 и трассу М-11 до Санкт-Петербурга". "Это важный этап в развитии международного транспортного маршрута "Россия", - указал президент.

Одновременно с ними 8 сентября открывается южный обход Арзамаса. "Объездная дорога разгрузит город от транзитного транспорта, повысит скорость и удобство автомобильного движения в этом регионе, будет способствовать росту туристического потока в Нижегородской области", - описал эффект глава государства.

Президент отдельно подчеркнул, что поездки на новых участках должны быть комфортными и безопасными. "Для этого их нужно обеспечить устойчивой мобильной связью и интернетом, причем сделать это надо в максимально короткие сроки, а также построить заправки, точки питания и площадки для отдыха", - обозначил задачу он.

В прошлом году на М-12 было запущено движение по 107 км в Московской и Владимирской областях. Сейчас оно открывается на следующих 308 км. Таким образом, общая протяженность участка от Москвы и Арзамаса составляет 415 км. В декабре 2023 года планируется завершить строительство участка до Казани. Время в пути между этими двумя городами сократится с 12 до 6,5 часов.

Трасса свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", ЦКАД). В 2024 году ее продлят до Екатеринбурга, а в 2025 - до Тюмени. М-12 ("Восток") станет частью международного транспортного коридора "Россия", который является одним из главных проектов по развитию дорожной инфраструктуры от Санкт-Петербурга до Владивостока.