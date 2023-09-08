Лавров заявил, что РФ и КНР могут достичь товарооборота в $200 млрд в 2023 году

По словам главы российского МИД, таких впечатляющих результатов Россия и Китай добиваются, "переходя на более широкое использование национальных валют"

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Москва и Пекин могут в 2023 году достигнуть товарооборота между странами в $200 млрд. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении к организаторам и участникам российско-китайского форума "Ростки".

"В настоящее время наблюдается существенный прирост двустороннего товарооборота, он уже два года подряд увеличивается на треть, - сказал Лавров. - Учитывая динамичное расширение наших экономических обменов, в текущем году мы сможем досрочно выполнить поставленную главами государств задачу по доведению к 2024 году объемов российско-китайской торговли до $200 млрд".

Кроме того, министр отметил, что таких впечатляющих результатов Россия и Китай добиваются, "переходя на более широкое использование национальных валют". "За последние два года доля рубля и юаня в двусторонних расчетах выросла с 25% до 80%", - добавил он.