Все заправки на трассе М-12 будут оборудованы зарядками для электромобилей в 2024 году

Заместитель председателя правления госкомпании "Автодор" Константин Макиев заявил, что это позволит планировать поездки по дороге на электрических автомобилях

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Все заправки, расположенные на трассе М-12, будут оборудованы зарядками для электрокаров в 2024 году, что позволит планировать поездки по дороге на электрических автомобилях. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правления госкомпании "Автодор" Константин Макиев.

"Электрозаправка будет запланирована в рамках каждого из объектов. И если я говорю, что с каждой стороны у нас открывается восемь, то есть каждые 100 км - многофункциональные заправочные комплексы, то, по сути, в начале следующего года можно уже будет планировать поездки и на электромобиле также. И на этой заправке (на 173-м км во Владимирской области - прим. ТАСС) уже <...> есть электрозарядки", - сказал Макиев.

Сейчас на трассе М-12 до Арзамаса расположены четыре многофункциональных зоны (МФЗ) и шесть временных контейнерных АЗС. До конца 2023 года к моменту открытия автодороги до Казани всего будет действовать 16 МФЗ. В 2024 году их количество на трассе М-12 планируется увеличить до 32.

"Рассчитываем, что в следующем году к весне все объекты уже на постоянной основе будут подключены", - заключил представитель компании.