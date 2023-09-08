СМИ: большинство опрошенных австрийцев считают, что санкции против России вредят ЕС

По данным опроса Exxpress, 12% респондентов ответили, что ограничения идут на пользу Евросоюзу

ВЕНА, 8 сентября. /ТАСС/. Более половины (54%) граждан Австрии думают, что введенные в отношении России санкции бьют по Европейскому союзу. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу портала Exxpress.

Еще 12% считают, что ограничения идут на пользу самому ЕС, 21% опрошенных заявили, что они никак не влияют на объединение. При этом исследование напрямую не затрагивает вопрос о том, готовы ли австрийцы мириться с последствиями санкций, и стоит ли их снимать.

Портал напоминает, что в апреле этого года доля критиков санкций была меньше - 41%. Опрос проводился 4-7 сентября, в нем приняли участие 1 тыс. человек.

Нынешнее правительство Австрии заявляет, что намерено поддерживать санкционный курс Брюсселя.