Польша продлит запрет ввоза зерна с Украины после 15 сентября на фоне бездействия ЕК

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий сообщил, что при этом Варшава не против транзита зерновых с Украины в третьи страны

ТАСС, 8 сентября. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий подтвердил, что Варшава в одностороннем порядке продлит запрет на ввоз зерновых с Украины с сохранением права транзита, если Еврокомиссия (ЕК) не пойдет на этот шаг. Об этом он заявил на брифинге.

"Мы не допустим нового открытия сельхозрынков, независимо от решения Евросоюза", - сказал Моравецкий. "Либо Еврокомиссия выполнит наше пожелание и с 15 сентября продлит запрет ввоза четырех видов зерна на территорию ЕС, либо мы сделаем этот шаг сами", - добавил он, обращаясь к польским фермерам.

По словам главы польского правительства, при этом Варшава не против транзита зерновых с Украины в третьи страны. "Мы говорим "да" транзиту через территорию Польши, но мы говорим "нет" дестабилизации польского сельского хозяйства", - указал он.

В апреле пять стран Центральной Европы (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Сейчас эти пять стран добиваются продления эмбарго по крайней мере до конца года.

По данным издания Politico, постоянные представители 22 стран - членов Евросоюза в среду на заседании по аграрной политике и сельскому хозяйству выступили против продления запрета. Франция и Германия показали наиболее критическое отношение к этому шагу.

Как ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский, Киев категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт зерна. По его словам, на украинском зерне зарабатывают разные страны Европы, а Еврокомиссия, по его мнению, нарушает обещания, положения соглашения об ассоциации, условия свободного рынка. Поэтому Киев готов отстаивать свои права в судах.